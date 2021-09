Lo scontro con Mediobanca e il miraggio del Leone finanziario nazionale

Se due imprenditori di lungo corso come Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone sono convinti che Generali debba accorciare le distanze con le rivali europee, Axa, Allianz e Zurich, e che per fare questo salto dimensionale sia necessaria una discontinuità manageriale, c’è da dargli credito. Quello che non dicono i due grandi azionisti, che hanno stretto un patto di consultazione sull’11 per cento del capitale in loro possesso, è come Generali possa muoversi da predatore in un campo come quello finanziario-assicurativo in cui le buone occasioni scarseggiano in Italia, figurarsi in Europa dove un po’ tutti i paesi stanno alzando barriere per proteggere settori strategici attraverso la normativa (comunitaria) sul golden power.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE