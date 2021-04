Il nodo Generali

L’assemblea delle Assicurazioni Generali si è svolta ieri in remoto senza scossoni. L’amministratore delegato Philippe Donnet ha presentato il bilancio approvato dal 99,8 per cento dei votanti con un quorum del 51,52 per cento. No news good news? Non esattamente. La prima novità infatti riguarda proprio il capitale presente. Quest’anno mancava una quota del 5,6 per cento, quella di Francesco Gaetano Caltagirone.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni