Le traiettorie parallele di Caltagirone e Del Vecchio puntano a un nuovo show in Generali

Chi ha memoria storica dei fatti finanziari e bancari italiani fa fatica a ricordare un caso come quello di Caltagirone-Del Vecchio in Mediobanca. Nella recente storia bancaria italiana è difficile trovare traccia di ascese così vistose e allo stesso tempo prive di una strategia finalizzata direttamente al comando. La notizia che Caltagirone abbia un’opzione per superare la soglia del 5 per cento in Mediobanca, diventando il secondo socio dopo Del Vecchio e con la possibilità di salire ancora nei prossimi mesi, e i rumor sul fatto che il fondatore di Luxottica è pronto a chiedere alla Bce di andare oltre il 20 per cento, stanno tornando ad alimentare l’ipotesi di una scalata indirettamente finalizzata alla presa del gruppo Generali di cui l’istituto guidato da Alberto Nagel detiene il 13 per cento e di cui Del Vecchio e Caltagirone sono grandi azionisti.

