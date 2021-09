L'inflazione in salita e lo spettro di una politica monetaria restrittiva

"L’Italia sta andando veramente forte e quando un’economia va così forte non ci si può spaventare per un tasso d’inflazione al 2,1 per cento su base annua”. Lucio Poma, professore di Economia all’Università di Ferrara e responsabile scientifico di Nomisma, continua a essere ottimista sulla crescita dei prezzi che, spiega, è completamente imputabile alla componente dei beni energetici, in quanto l’inflazione di fondo resta stabile allo 0,6 per cento. “L’Istat ha confermato l’aumento del 2,7 per cento del pil italiano nel secondo trimestre – osserva Poma – mentre l’Ocse ci ha promosso seconda economia mondiale in quanto a crescita nel secondo trimestre. Alla luce di ciò, questa timida crescita inflattiva non deve destare preoccupazione né allarmismo”. In effetti, l’Italia, battendo tutte le stime, ha mantenuto ad agosto livelli record nel settore manifatturiero, come confermato dai dati di Ihs Markit, diventando praticamente un caso in Europa. L’indice Pmi dell’Italia, infatti, è rimasto vicino al valore più alto di sempre, in aumento da luglio e con un nuovo e forte miglioramento dello stato di salute del settore, spinto dall’espansione più rapida della produzione e dei nuovi ordini. Per contro, la zona euro ha visto ad agosto un rallentamento della crescita manifatturiera e un balzo dell’inflazione al 3 per cento. Di fronte a questa corsa dei prezzi c’è chi teme che la Banca centrale europea, che di recente ha fissato un obiettivo simmetrico d’inflazione al 2 per cento, possa inasprire prima del previsto la politica monetaria. “Ritengo che questo livello di inflazione non sia preoccupante e spero non diventi uno strumento nelle mani dei falchi europei per mettere in discussione la recente forward guidance della Bce, tesa a rassicurare i mercati sulla continuità della politica espansiva e ad allontanare i timori di un tapering”, dice Poma.

