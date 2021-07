L'Europa torna a crescere. In Italia "espansione solida e sostenuta"

Previsioni economiche al rialzo: + 4,8 per cento quest'anno e + 4,5 per cento il prossimo. I rischi legati alle varianti del Covid restano "elevati", ma le politiche di sostegno resteranno attive "per tutto il tempo necessario", dice Gentiloni

"Le riaperture alimentano la ripresa" è il titolo delle previsioni economiche estive con cui la Commissione oggi ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Unione europea e dell'area euro. L'economia europea si è dimostrata più resiliente delle attese. I vaccini hanno permesso riaperture anticipate. Così, l'attività economica in Europa sta rimbalzando più rapidamente di quanto ci si aspettasse. L'economia dell'Ue dell'area euro dovrebbe espandersi del 4,8 per cento quest'anno e del 4,5 per cento il prossimo. Rispetto alle precedenti previsioni, quelle di primavera pubblicate all'inizio di maggio, la stima nel 2021 è più alta dello 0,6 per cento per l'Ue e dello 0,5 per cento per la zona euro. Il miglioramento nel 2022 è dello 0,1 per cento per entrambi. Secondo la Commissione, il pil reale dovrebbe tornare ai suoi livelli pre crisi nell'ultimo trimestre del 2021, un trimestre prima di quanto previsto a primavera.