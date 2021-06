Il surreale timore dell'inflazione

Gli analisti – indefiniti esperti che da qualche tempo non azzeccano le previsioni – sono spiazzati dall’impassibilità con cui le borse, a cominciare da Wall Street, hanno reagito all’inflazione Usa “volata” al 5 per cento. E dalla decisione di Christine Lagarde di mantenere gli stimoli monetari, pur senza unanimità nella Bce, a fronte di un rincaro medio in Europa dell’1,9 per cento, cioè l’obiettivo statutario della Banca centrale (“il 2 per cento o appena sotto”, andrebbe ricordato che questo standard deve anche essere durevole). In America si temeva che aumentassero i tassi, anche per l’eccessiva svalutazione del dollaro che la Fed ha come secondo obiettivo; in Europa che la Bce seguisse. Nulla per ora di tutto ciò, anche se certo i mercati non crescono in eterno. In realtà ciò che è surreale è il timore d’inflazione. Il mondo è reduce dal peggior biennio dal Dopoguerra, causato per giunta da un fattore esterno, che in Europa si aggiunge a un declino precedente.

