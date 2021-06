Una grande produzione industriale

La crescita della produzione industriale ad aprile rilevata dall’Istat batte tutte le attese: più 1,8 per cento su marzo, più 79,5 su aprile 2020, in piena pandemia. Ma ciò che è realmente importante è che l’Italia sia tornata ai livelli pre Covid. “Incrementi straordinariamente ampi” per abbigliamento (363,2 per cento) e mezzi di trasporto (327,3) ma anche il resto della manifattura. La performance si confronta poi con quelle dei nostri partner: in Francia un decremento dello 0,1 dopo il più uno a marzo; in Germania un calo mensile di un punto. Su base annua la crescita dell’industria tedesca è minima: del 26,4 per cento, ma guardando all’ultimo mese pre Covid, febbraio 2020, c’è un calo del 5,6.

