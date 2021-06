L'inflazione senza isterie

L’inflazione bloccherà la crescita delle borse nonostante la ripresa economica superiore alle attese? E fornirà motivi a chi invoca politiche meno permissive di quelle post pandemia? L’aumento dei prezzi agita soprattutto gli Usa dove molti dirigenti della Federal Reserve chiedono il tapering, la riduzione degli acquisti di titoli del Tesoro e privati, oggi al ritmo di 120 miliardi al mese. In realtà il maggior problema è l’offerta di lavoro superiore alla domanda, causa i sussidi spesso più conveniente dei contratti. Nella zona euro l’inflazione ha raggiunto a maggio il 2 per cento, il che ha messo in allarme i paesi rigoristi. I quali chiedono di prepararsi al 2023, quando il Patto di stabilità dovrebbe tornare operativo; nel frattempo premono sulla Bce affinché inizi a ridurre gli stimoli monetari, comunque inferiori a quelli americani. Mario Draghi ha detto che la discussione sul nuovo Patto di stabilità non è iniziata, occuperà tutto il 2022 e non si tornerà ai vecchi parametri. Su questo avrebbe l’assenso di Emmanuel Macron, in attesa che si chiarisca chi, da settembre, comanderà in Germania.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni