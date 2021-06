Il peso delle mancate riforme

In Ue l’Italia uscirà dalla crisi più tardi, per correre non basta fare debito. Servono azioni radicali

Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso due dati positivi sull’economia. Il primo riguarda la crescita, con un pil aumentato dello 0,1 per cento nel primo trimestre (un dato rivisto al rialzo rispetto al -0,4 per cento stimato in precedenza). Il secondo riguarda il lavoro, con un aumento degli occupati (+120 mila rispetto a gennaio), un incremento delle persone in cerca di occupazione (+120 mila) e una forte diminuzione degli inattivi (-138 mila). È un segnale molto positivo sulle prospettive di crescita per quest’anno soprattutto perché si riferisce a mesi antecedenti alle nuove riaperture che, insieme all’avanzamento delle vaccinazioni, possono garantire una ripresa più solida e sostenuta del previsto. Ma questi importanti miglioramenti di breve termine non devono ingannare né distrarci rispetto al lungo termine e allo stato di salute complessivo della nostra economia.