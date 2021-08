Grillo lancia un appello a Eni per la trasformazione dei rifiuti

Il fondatore dei 5s si ravvede in tema ambientale e ammette che il business va gestito, non subìto sproloquiando di raccolta differenziata. Bene

Capita talvolta, anzi spesso, leggendo di prima mattina giornali, blog e social di strabuzzare gli occhi e domandarsi: “Ma veramente ha scritto questo ?”. Beppe Grillo ce li ha fatti strabuzzare più volte, l’ultima qualche mattina fa, ma per le ragioni opposte a quelle che normalmente si verificano. Grillo ha pubblicato sul suo blog un lungo pezzo in cui propone, è proprio il caso di dirlo, una strategia nazionale per risolvere il problema dei rifiuti. Tono pacato e dialogante; contenuti completamente condivisibili e che sono una drastica smentita delle idee e dei comportamenti tenuti nell’ultimo decennio dall’insieme del mondo 5 stelle.