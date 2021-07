Riforma fiscale, luci e ombre

Superamento dei bonus distorsivi, peggioramento della “flat tax” per gli autonomi, revisione delle tax expenditures. Dati i vincoli economici e politici, sarà una manutenzione più che una rivoluzione

La commissione parlamentare sulla riforma fiscale ha prodotto un documento finale di sintesi che è molto interessante da vari punti di vista e merita di essere discusso approfonditamente. In termini propositivi ci sono alcune luci e parecchie ombre, ma la parte affascinante, almeno per uno studioso di economia, è il tentativo di bilanciamento politico contenuto nel documento. Questo tentativo illumina abbastanza bene da un lato qual è la cultura economica delle varie parti politiche e dall’altro quali gruppi sociali riescono a meglio influire sulle scelte pubbliche. Ma andiamo per ordine.