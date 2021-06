Così le low cost banchettano sull'ultima estate di Alitalia 

Mentre si cerca l'accordo per il decollo di Ita, a un anno dalla nomina dei suoi vertici, le altre compagnie aeree crescono sul mercato nazionale. Il sorpasso di Ryanair e i piani di Wizz Air

È passato esattamente un anno dalla nomina dei vertici di Ita, scelti dall’allora premier Giuseppe Conte. Da quel giorno è stato già sostituito il presidente – Alfredo Altavilla ha preso il posto di Francesco Caio – e ancora non si sa quando volerà il primo aereo. Di sicuro c’è solo che questa estate in pista ci sarà ancora Alitalia, con i pochi soldi in cassa rimasti e i pochi voli attivi.