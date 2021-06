Perché i sostegni alle imprese sono in avanzo?

Era stato il primo intervento d’emergenza del governo Draghi: 32 miliardi di euro, 11 dei quali destinati alle imprese. “Il nostro obiettivo è distribuire più soldi e più velocemente possibile – aveva annunciato in quel 19 marzo il presidente del consiglio –. Ci sarà una piattaforma per effettuare i pagamenti che inizieranno l’8 aprile: se tutto andrà come previsto, 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile”. Tutto però non è andato esattamente come previsto: di quegli 11 miliardi ne risultano assegnati soltanto 7, e già si parla di un “tesoretto” di 4 miliardi sul quale ha messo gli occhi il Parlamento che sta discutendo il decreto “Sostegni bis” varato dal governo il 25 maggio (un pacchetto di risorse pari a 40 miliardi di euro), per il quale sono stati depositati tremila emendamenti che dovrebbero scendere a quattrocento. Come saranno utilizzati i fondi risparmiati? Ma, prima ancora, perché non sono stati distribuiti?

