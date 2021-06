La verità, vi prego, sulle tasse

Torna il redditometro? Il dipartimento Finanze del ministero dell’Economia ha avviato una consultazione pubblica delle “associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori” perché dicano la loro su questo strumento anti evasione fiscale. Chi stabilisce la rappresentatività di queste associazioni lo sanno solo i talk show; ma perché loro e non il Parlamento e le organizzazioni produttive e le associazioni produttive? La risposta può stare nel fatto che il fisco agisce già in base alla correlazione tra redditi dichiarati e spese effettuate: se compri un immobile o un’auto non congrui l’accertamento dovrebbe scattare in automatico. Com’è normale. Ma il redditometro riporta alla memoria l’invenzione di Giulio Tremonti nel 2011, quando l’ex ministro verificò l’esistenza di troppi suv in relazione agli imponibili, decidendo di correlare i consumi alla denuncia dei redditi. Il governo Monti tradusse tutto in una app primordiale scaricabile dai contribuenti, con cento voci e relativi algoritmi, un incubo divenuto zombie, riapparso ora tra gli umani.

