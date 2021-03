Tajani: "Chiediamo 20 miliardi di scostamento al mese fino al termine della pandemia"

E sul governo Draghi: "Apprezziamo il cambio di passo, ora continuiamo a lavorare per gli italiani in difficoltà". Parla il vice presidente di Forza Italia

20 miliardi subito, a seguire altri 20 ogni mese fino a quando l'Italia non si libererà dal coronavirus. E' questo lo scostamento di bilancio proposto da Forza Italia: "Abbiamo una riunione per fare il punto sul Decreto sostegni per capire come intervenire in parlamento e aiutare ulteriormente partite Iva e anziani", spiega al Foglio il vice presidente Antonio Tajani. "Faremo di tutto perché il governo possa fare il massimo. Sosteniamo fermamente il governo Draghi e siamo convinti ci sia stato un primo cambio di passo. Ora bisogna continuare a lavorare in questa direzione per aiutare tutte quelle che persone che in Italia soffrono sia sotto il profilo sanitario che sotto quello economico. Presentando emendamenti per incrementare le risposte positive da dare a una popolazione in attesa e in grande difficoltà".

A partire dalle modifiche al Decreto sostegni. "Ci impegneremo fortemente per migliorarlo", assicura Tajani. "La nostra idea è chiedere un primo scostamento di bilancio di 20 miliardi subito e poi ogni mese altri scostamenti da 20 miliardi ciascuno finché non finirà la pandemia. In questo modo potremo avere disponibilità finanziarie da immettere sul mercato e far arrivare i soldi necessari ai cittadini italiani, attraverso l'Agenzia delle entrate”.