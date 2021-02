Tajani dice basta al "modello del ‘Vaffa' e della finta democrazia digitale"

Nel giorno del voto degli iscritti grillini sulla piattaforma Rousseau, il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani dice che “il nostro modello di democrazia non è quello che ci prefigura Casaleggio. Nella nostra democrazia parlamentare sono i rappresentanti eletti del popolo che votano, non sono alcuni militanti che decidono i destini di un Paese", ha detto Tajani, ospite di Start su Sky TG24. “L’Italia deve essere consolidata come democrazia parlamentare, il modello del ‘Vaffa’ e della finta democrazia digitale – ha concluso - non funziona”.

