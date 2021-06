Sussidi diversi per riattivare le persone

È stato dichiarato inammissibile l’emendamento al decreto “Sostegni” bis presentato da una parlamentare del M5s, Valentina D’Orso, che imponeva una stretta sui percettori del reddito di cittadinanza. O meglio, la norma prevedeva la decadenza del sussidio qualora il beneficiario avesse rifiutato offerte di lavoro stagionali entro 100 chilometri dalla propria residenza. Nel caso in cui il compenso fosse stato inferiore al sussidio, l’Inps avrebbe provveduto a un’integrazione. La modifica, insomma, non fa altro che prendere un principio già contenuto nella legge relativamente a offerte di lavoro “congrue” a tempo indeterminato per estenderlo ai contratti di lavoro temporanei e stagionali. L’obiettivo, aveva spiegato la parlamentare del M5s, era quello di “incentivare il ritorno nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito che in passato erano dediti a lavori stagionali garantendo loro che questo reinserimento avvenga a condizioni economicamente vantaggiose e non svilenti”.

