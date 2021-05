Non toccate quei brevetti

I capigruppo 5 stelle hanno inviato ai partiti una lettera per sollecitare un appello a Mario Draghi: dovrebbe promuovere nella Ue, nel Wto e nel G20 la “sospensione temporanea” dei brevetti delle case farmaceutiche sui vaccini anti Covid, mentre in Italia si chiede l’obbligo alla produzione anche senza consenso pur “dietro equo compenso”. Questo in nome del “diritto alla salute di tutti contro la logica del profitto di Big Pharma”.

