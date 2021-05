Non si cresce di solo smart working

La decisione del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta di riportare progressivamente al lavoro in presenza i dipendenti delle amministrazioni statali e dintorni ha un valore che va al di là del simbolismo del ritorno alla normalità. C’era un’evidente ingiustizia verso i dipendenti dell’industria e del commercio che in smart working non possono starci, altrettanto verso studenti e insegnanti che con la didattica a distanza hanno dovuto fare lo slalom. E questo nonostante il fair play di Brunetta verso chi era al suo posto, la grillina Fabiana Dadone che teorizzava “almeno il 50 per cento” di statali e affini nel cosiddetto “lavoro agile”, mentre il governo rossogiallo e il sindacato erano all’opera per riservare ai nuovi Piani organizzativi (Pola) il 60 per cento di impiegati al pc di casa. Ingiustizia aumentata e maggiori disagi per cittadini e imprese, per i quali il ministro promette di rovesciare l’assioma: stabilire prima quali pratiche richiedono la presenza e l’accesso sicuro alle banche dati – si pensi al fisco, all’Inps, alla giustizia, ai comuni – e solo dopo si determina quanti, a turno e provvisoriamente restano a casa.

