“Ora bisogna far ripartire i servizi della Pa”. Parla l'assessore capitolino De Santis

In un certo senso è la rivincita del travet. Fannulloni, furbetti del cartellino, scansafatiche. Eppure senza la presenza negli uffici dei dipendenti della Pubblica amministrazione i servizi annaspano, gli investimenti non decollano. Lo smart working è una novità utile, ma tra infrastrutture digitali carenti e problemi organizzativi, ci si è resi conto presto che il lavoro agile può integrare le modalità tradizionali, ma non sostituirle del tutto. Per certe mansioni non sostituirle affatto. Il ministro alla Pubblica amministrazione Renato Brunetta lo ha annunciato due giorni fa: “Da maggio si torna in ufficio”. Con un decreto è stato cancellato l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di tenere, con turni alterni, almeno il 50 per cento del personale in smart working. Una possibilità di riduzione, non un obbligo. Antonio De Santis, assessore al Personale della più numerosa Pubblica amministrazione d’Italia, il comune di Roma, è favorevole alla svolta voluta dal ministro forzista. “E’ una decisione tempestiva, anche perché da due giorni la campagna vaccinale ha cominciato a marciare con i ritmi giusti”, dice. “Le modalità di lavoro innovative sono importanti ma in un’ottica complessiva in cui non si perde di vista quella che è la qualità dei servizi da offrire”.

