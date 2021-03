Un'Alitalia leggera, anzi leggerissima

"Se Ita è troppo pesante non vola", dice il ministro Giorgetti. Si punta a partire in estate con circa 45 aerei. Gare aperte su handling e manutenzione. Sul tavolo il nodo degli esuberi

Carta canta. La lettera inviata dalla Commissione europea al governo italiano in data 8 gennaio rimane alla base della trattativa tra Bruxelles e Roma anche dopo l’incontro che si è avuto ieri tra il commissario Magrethe Vestager e i ministri italiani che si occupano della partita Alitalia. Il tema della discontinuità tra la vecchia e la nuova Alitalia rimane infatti il punto essenziale, come evidenziano le affermazioni di questa mattina del ministro Giancarlo Giorgetti in commissione Trasporti: Ita potrà ripartire solo se i tre miliardi di euro che il governo intende mettere nella compagnia saranno un investimento di mercato.