Lufthansa, nazionalizzazione o spezzatino. Il governo Draghi ha un piano su Alitalia

Alitalia, la compagnia che è costata svariati miliardi al contribuente italiano negli ultimi decenni, si ritrova nel pieno della bufera Covid e nel mezzo del cambiamento del governo. Il mercato ha evidenziato che lo spazio per compagnie inefficienti, vale a dire che perdevano milioni di euro anche in tempi “normali”, non esiste. Solo per fare un raffronto, Norwegian ha annunciato che chiude la sua base con oltre 300 lavoratori a Roma Fiumicino. La compagnia aerea norvegese aveva un margine lordo positivo del 2 per cento nel 2019, quando invece Alitalia lo aveva negativo per 14 punti percentuali. I soldi per Alitalia sono terminati da tempo, tanto che non riesce più a pagare i fornitori e la soluzione per il governo Draghi è davvero complessa. E’ infatti più facile a dirsi quello che non può essere fatto dal governo, piuttosto che quello che è possibile fare. L’ipotesi che poteva essere più naturale, ovvero una vendita diretta a Lufthansa, opzione circolata su diversi media negli ultimi giorni, è formalmente impossibile per via del divieto europeo esistente per il gruppo tedesco nell’acquistare asset di altre compagnie. Questo è valido fintanto che non verrà rimborsato dal gruppo tedesco il 75 per cento dei 6 miliardi dati dal governo di Berlino per l’emergenza Covid. L’opzione tedesca è dunque vietata dalla stessa Commissione europea, ma è altresì chiaro che essendo il commissario Antitrust europeo una figura politica, non è da escludersi che si possa iniziare una trattativa tra le parti, soprattutto se a scendere in campo fossero Mario Draghi e Angela Merkel. Tuttavia, resta molto complesso sia convincere Lufthansa a prendersi Alitalia, sia trovare un modo per scavalcare il divieto di acquisizioni.

