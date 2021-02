Il futuro di Cdp e la (nuova) sfida tra Palermo e Scannapieco

Roma. “All’interno dell’Unione europea, l’Italia è fanalino di coda per crescita. Il pil non regge il passo del debito pubblico, che penalizza il paese con un merito di credito a un gradino da junk (spazzatura). Occorre quindi sviluppare rapidamente una politica trasparente di investimenti mirati alla crescita sostenibile, accompagnata da riforme e basata su una forte discontinuità nelle procedure rispetto al passato”. Mentre Dario Scannapieco vicepresidente della Banca europea per gli investimenti presentava ieri alle commissioni Bilancio di Camera e Senato le sue valutazioni sul “Piano di ripresa e resilienza”, i senatori e i deputati che lo ascoltavano non potevano non chiedersi: sarà lui o non sarà lui a guidare il “braccio armato” del Tesoro, cioè la Cassa depositi e prestiti?

