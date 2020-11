Siamo tutti Alitalia

Più debito; non facciamo i filistei, à la guerre comme à la guerre, non ci sono alternative. Altri 40 miliardi di euro verranno distribuiti allargando il deficit pubblico, quindi il debito aumenterà: a fine anno dovrebbe arrivare al 155,7 per cento del prodotto lordo. Ma le percentuali possono essere fuorvianti. L’ultimo dato assoluto risale al 20 settembre: il debito ammontava a 2.582 miliardi euro, il 31 gennaio era di 2.443 miliardi, quindi la pandemia ha aggiunto 139 miliardi di euro che a fine anno saranno 200. Questo è scritto nero su bianco, poi c’è il debito occulto quello che nessuno vuol vedere, ma sta lì, lo si sente ticchettare come il timer di una bomba. Tic-tac, tic-tac, speriamo che non scoppi subito, è una corsa contro il tempo.

