Il cielo secondo Spinetta

Ricordate il n. 1 di Air France noto in Italia per le trattative su Alitalia? Il settore martoriato dal Covid, la convivenza con lo stato e le vie per ripartire. Una chiacchierata

"Catastrofica" Non c’è altro modo per definire la situazione del trasporto aereo, spiega al Foglio Jean-Cyril Spinetta. Per due volte (dal 1997 al 2009 e ancora dal 2011 al 2013) Pdg, cioè Presidente e direttore generale, dell’Air France che prima ha privatizzato e poi sposato con la olandese KLM, consigliere di amministrazione dell’Alitalia dal 2002 al 2009, il manager francese di origine corsa, è uno dei maggiori esperti in questa branca fondamentale dell’economia moderna, un ramo che rischia di cadere prima e più fragorosamente di molti altri. La pandemia ha inferto un colpo durissimo a tutte le compagnie, alcune soffrono di più, altre dovranno combattere una dura battaglia per la sopravvivenza e molte, le più piccole, le più deboli, le più isolate, sono condannate a perire.

