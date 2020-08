Paradigma Del Vecchio

Ma esattamente qual è il problema con Del Vecchio? Non si vuole che raddoppi le sue quote in Mediobanca, ma non si capisce perché. Ieri la Banca centrale europea ha dato il via libera (o meglio, non ha espresso alcuna obiezione) alla Delfin di Leonardo Del Vecchio a salire nell’azionariato di Mediobanca al 20 per cento (dall’attuale 9,9). Negli ultimi mesi si è manifestata negli ambienti finanziari e politici una grande preoccupazione per le scelte del secondo uomo più ricco...

