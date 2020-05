Investire sul futuro

Da qualche giorno, nella sua casa di Washington, dove si trova in lockdown, l’economista Annamaria Lusardi ha cominciato a scrivere lettere sulla “resilienza” finanziaria dedicate agli italiani, una rubrica per approfondire i temi del risparmio e delle scelte finanziarie con parole semplici e immediate. “Sono stata ispirata dal Covid-19 – dice in un colloquio con il Foglio il direttore del Comitato nazionale per l’educazione finanziaria, organismo interministeriale che, nato sotto i governi Renzi-Gentiloni, ha compiuto da poco tre anni durante...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.