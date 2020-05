Sostenere le imprese aiutandole a ingrandirsi. Idee per ripartire bene

Le previsioni di primavera della Commissione europea hanno confermato un quadro drammatico per l’economia dell’Unione e dell’Eurozona. Per l’Italia le cifre della recessione per il 2020 e ’21 sono più pessimistiche di quelle del governo. Ma forse più preoccupanti sono due altre considerazioni. La prima è che, secondo la Commissione, l’Europa uscirà dalla crisi vedendo accentuate le differenze tra paesi. La seconda è che la ripresa dopo la recessione avrà in generale una forma a U (invece che a V), cioè...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.