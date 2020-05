La prossima crisi

Milano. La diseguaglianza sarà “la prossima pandemia”, ha scritto Charlie Cooper su Politico Europe, facendoci fare un passo in avanti, oltre le misure per aprire e chiudere i paesi, oltre il dilemma tra salute ed economia, oltre i consigli contingenti delle task force. Prendete le scuole, dice Cooper, che ha sotto gli occhi soprattutto il Regno Unito dove lavora. Se le scuole non riaprono, o riaprono con orari modificati e mantenendo la didattica a distanza (questa è la formula per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.