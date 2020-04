Cosa aspettarsi dalla nuova Confindustria

Carlo Bonomi, leader di Assolombarda, è stato designato ieri presidente di Confindustria con 123 voti contro i 60 di Licia Mattioli. Scrutinio virtuale e esito da tempo scontato. In attesa della ratifica dell’assemblea del 20 maggio, Bonomi ha anticipato qualcosa della sua presidenza: “Dobbiamo immediatamente portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica molto smarrita, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro paese”. Bonomi è ovviamente per la riapertura,...

