“Quelle foto della Nasa sulla Cina sono la dimostrazione che si può ridurre l’inquinamento”, ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “Non dovevamo aspettare il coronavirus per saperlo, ma in questo senso cogliamo quella foto come elemento che ci fa capire che si può fare e le risorse ci sono”. Gli ha fatto eco, con termini più cauti, il deputato M5s Alberto Zolezzi, di professione medico ospedaliero, che prima ha correttamente sottolineato come l’inquinamento dell’aria sia un fattore di rischio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.