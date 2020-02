La riforma della politica della concorrenza è uno dei campi su cui si giocherà la partita per il futuro dell’Europa: il rischio è che sia l’Europa stessa a segnare l’autogol. Gli stati membri hanno sempre mal sopportato il rigore con cui venivano applicate le norme in materia di controllo delle concentrazioni (specie in relazione alle operazioni caldeggiate dai governi stessi) e il divieto di aiuti di stato. Adesso, però, stiamo entrando in una fase nuova, in cui la richiesta di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.