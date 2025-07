Cambio in Terna: Paolo Damilano nel cda al posto di Cucchiani

L'imprenditore attivo nei settori del vino e delle acque minerali si era candidato a sindaco di Torino nel 2021 con la sua lista civica e alle europee del 2024 con Forza Italia

Cambio in Terna. In arrivo, al posto di Enrico Cucchiani, nel consiglio d'amministrazione, l'imprenditore Paolo Damilano, nato a Torino nel 1965, piemontese attivo nei settori del vino (Cantina di Barolo) e delle acque minerali (Valmora). Nel 2021, Damilano si è candidato come sindaco di Torino con la lista civica “Torino Bellissima” e nel 2024 alle Europee con Forza Italia.