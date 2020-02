Perché la crisi demografica si combatte creando più lavoro

Dopo il segno meno del prodotto interno lordo (-0,3 per cento nel quarto trimestre), del mercato del lavoro (-75mila occupati a dicembre), della produzione industriale (-2,7 per cento su base congiunturale e - 4,3 per cento su base annua), è arrivato anche quello della popolazione: i residenti sono diminuiti di 116 mila unità rispetto al 2019. Questo dato è allarmante. Peraltro, secondo l’Eurostat, le cose non potranno che peggiorare. Nel 2050, l’istituto di statistica europeo stima che l’Italia sarà il...

