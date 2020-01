Il coronavirus colpisce il lusso

Milano. Nel 2003, ai tempi della Sars, i consumatori cinesi rappresentavano meno del 10 per cento della domanda di beni di lusso a livello globale. Oggi rappresentano il 33 per cento perché, nel frattempo, il paese è cresciuto aumentando la capacità di spesa delle classi sociali più agiate che nei loro viaggi-shopping in Europa fanno incetta di scarpe, borse e accessori griffati. Secondo una ricerca di Mediobanca Securites, il “travel retail” cinese rappresenta tra il 5 e il 10 per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.