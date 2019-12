I dazi a metà tra Stati Uniti e Cina

Ancora una volta, il presidente americano Donald Trump ha mandato in confusione i mercati finanziari spingendoli prima verso un rally, con il tweet di giovedì scorso in cui annunciava che l’accordo commerciale con la Cina era vicino, per poi raffreddarli quando, nella giornata di venerdì, è sorto il dubbio che le due superpotenze avessero raggiunto in realtà un’intesa parziale, come messo in evidenza dal Wall Street Journal. L’annuncio della Casa Bianca ha reso chiara la volontà di scongiurare la nuova...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.