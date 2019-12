“Siamo vicini a un grande accordo con la Cina”, dice Trump

Lunedì al Senato il voto di fiducia sulla legge di Bilancio. La commissione Bilancio di Palazzo Madama ha dato il via libera al ddl sulla manovra. Tra le modifiche apportate c’è lo slittamento dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2022 del termine del mercato tutelato dell’energia. La discussione generale in Aula sulla manovra è iniziata ieri e riprenderà questa mattina.

Tre senatori del M5s passano alla Lega. Sono Francesco Urraro, Stefano Lucidi e Ugo Grassi. “L’impossibilità di intervenire sulle ragioni strutturali della giustizia e sulle necessarie e non più rinviabili riforme nel settore mi ha indotto a iniziare questo percorso con la Lega”, ha detto Urraro.

Il deputato di Forza Italia Davide Bendinelli è entrato nel gruppo di Italia viva.

Di Maio propone sei facilitatori per le aree organizzative che affiancheranno il “Team del futuro”, cioè la segreteria del partito. Tra i nominati, Paola Taverna, Ignazio Corrao e Danilo Toninelli. E’ assente Alessandro Di Battista.

Riattivata la pagina di CasaPound. Il tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso presentato dall’associazione dei neofascisti in seguito alla disattivazione della loro pagina Facebook ufficiale avvenuta il nove settembre scorso.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,01 per cento. Differenziale Btp-Bund a 160 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Mosca ha annunciato l’espulsione di due diplomatici tedeschi in risposta alla cacciata di due funzionari dell’ambasciata russa da Berlino. Il procuratore federale tedesco la scorsa settimana aveva detto che i servizi russi erano responsabili dell’omicidio di Zelimkhan Khangoshvil, il separatista ceceno ucciso la scorsa estate a Berlino. Mosca si è rifiutata di collaborare con le indagini e la Germania ha deciso di espellere i diplomatici.

“Molto vicini a un grande accordo con la Cina”, ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump riferendosi alla guerra commerciale.

Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti avrebbero offerto alla Cina una riduzione del 50 per cento delle tariffe esistenti e l’annullamento dei nuovi dazi.

Nessun cambiamento in Bce su tassi e Quantitative easing, “finché sarà necessario”, ha detto Christine Lagarde al suo primo consiglio direttivo.

Ci sono stati due morti in India e diversi feriti in seguito alle proteste contro la legge che facilita la regolarizzazione dei migranti non musulmani.

Si è dimesso Andrew Scheer. Il leader canadese del Partito conservatore era stato sconfitto da Justin Trudeau durante le elezioni di ottobre.

Harvey Weinstein risarcirà le accusatrici con 25 milioni di dollari per concludere alcune cause civili avviate contro di lui.