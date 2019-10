Milano. Piazza Affari si mostra fiacca (+0,2 per cento a metà mattina) in una giornata densa di dati macroeconomici importanti per l'Italia. Il più atteso è stato diffuso dall'Inps ed è allarmante: le ore di cassa integrazione sono aumentate a settembre del 52 per cento rispetto allo scorso anno e del 168 per cento rispetto al mese precedente. Si conferma positiva, invece, la situazione del commercio estero, con il surplus che nei primi otto mesi del 2019 è stato è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.