Il dirigismo non sa guidare

Un colpo di scena. Anzi “un colpo basso, senza alcuna spiegazione”. Non l’ha presa bene Thierry Bolloré, lontano parente del più noto Vincent, fino a ieri mattina direttore generale di Renault, licenziato in tronco dal presidente Jean-Dominique Senard dall’aereo che lo riportava da Tokyo. E proprio i giapponesi di Nissan sono all’origine di questa purga ai vertici della Régie che, a undici mesi dalla caduta di Carlos Ghosn, non riesce a trovare pace. Per evitare il naufragio dell’alleanza con Nissan,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.