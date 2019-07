Milano. Nei prossimi giorni il governo italiano, attraverso la Cassa depositi e prestiti, emetterà la prima tranche di 150 milioni di Panda bond, i titoli obbligazionari denominati in renminbi che serviranno per finanziare l’espansione delle imprese italiane in Cina. La notizia è stata annunciata dal ministro del Tesoro, Giovanni Tria, a chiusura del primo forum finanziario Italia-Cina che si è svolto a Milano mercoledi scorso e rappresenta un banco di prova nella costruzione di rapporti bilaterali che si stanno spingendo...

