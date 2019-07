L’Italia è all’ultimo posto in Europa per la crescita. Le stime della Commissione europea prevedono un aumento del pil dello 0,1 per cento nel 2019 e dello 0,7 nel 2020. Il leghista Lorenzo Fontana è stato nominato ministro degli Affari europei e Alessandra Locatelli (Lega) prenderà il suo posto al dicastero della Famiglia. L’eurodeputato del Pd, Roberto Gualtieri, e Antonio Tajani (Forza Italia) mercoledì sono stati eletti rispettivamente come presidenti della commissione Problemi economici e monetari e della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo.

“Emetteremo 150 milioni di panda bond”, ha annunciato mercoledì il ministro dell’Economia, Giovanni Tria al forum tra Italia e Cina: “Lo strumento finanzierà le imprese italiane che operano in Cina”.

L’Acea rinnova la concessione dell’Acquedotto Peschiera-Le Capore fino al 2031.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,72 per cento. Differenziale Btp-Bund a 203 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

L’ambasciatore britannico negli Stati Uniti si è dimesso. Kim Darroch ha detto che la sua posizione era ormai insostenibile dopo la diffusione delle sue valutazioni su Trump.

Boris Johnson, candidato alla leadership Tory, il giorno prima si era rifiutato di dire se avrebbe sostenuto Darroch in caso di ascesa alla premiership.

Possibile taglio dei tassi in America. “La Fed agirà in modo appropriato per sostenere l’espansione” dell’economia, ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, lanciando un segnale di un possibile taglio del costo del denaro.

I Verdi non voteranno per von der Leyen. Il gruppo all’Europarlamento si è detto deluso per l’assenza di promesse sul cambiamento climatico.

La Francia eliminerà i rimborsi per i farmaci omeopatici a partire dall’anno prossimo, dopo che uno studio ha dimostrato l’assenza di benefici per la salute.