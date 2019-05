Troppa incertezza per comprare casa

Nel mese di aprile le domande di mutui per l’acquisto di abitazioni sono diminuite del 10,8 per cento, calo che conferma e appesantisce la frenata registrata nel primo trimestre dell’anno (-7,9 per cento). Il dato – diffuso venerdì dal sistema di informazioni creditizie Crif – risulta sorprendente rispetto all’aumento di compravendite immobiliari emerso nel 2018 che è stato sostenuto dalla progressiva riduzione dei prezzi e dalle condizioni favorevoli dei tassi per l’accesso ai mutui bancari. Come si spiega, allora, il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.