I venti della patrimoniale

Ci si arriverà, di riffa o di raffa, di straforo o apertamente. Altro che flat tax, altro che cuneo fiscale, altro che salario minimo, è sempre più chiaro che per far fronte alla Finanziaria monstre del prossimo autunno (si parte da 35 miliardi di euro) una imposta patrimoniale s’abbatterà sulla ricchezza degli italiani che è mal distribuita (anche se meglio che in Gran Bretagna e Francia), ma ingente, nonostante la crisi: un decimo degli italiani possiede oltre il 40 per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.