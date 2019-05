A pugni con i numeri

“Dovremo aumentare l’Iva perché a Bruxelles vogliono che aumentiamo l’Iva? Col cazzo che aumentiamo l’Iva!”, ha dichiarato Matteo Salvini durante un recente comizio elettorale ad Aversa. L’ignoranza non è tanto nei toni usati – a quelli ormai tutti, in patria e all’estero, sono abituati – ma nel fatto che il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno non sa di cosa parla: non capisce cosa la Commissione europea dice né cosa il suo governo scrive. Chi vuole l’aumento dell’Iva non è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.