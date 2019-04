Gustose prove di politica di Cairo contro Conte

Un dibattito sulla politica o un dibattito politico? Oggi, dopo aver discusso a Brescia con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione del “Family Business Festival”, il presidente di Rcs Urbano Cairo ha inviato a diversi amici via WhatsApp il video del suo dialogo con il premier. Cairo, con verve polemica, ha segnalato a Conte che un governo deve sapere che “quando si L'imprenditore al premier: “Quando si fa qualcosa a vantaggio delle imprese in realtà questo vantaggio, automaticamente, ritorna alla gente”, ha ricordato che “le imprese vanno messe nella condizione di poter lavorare bene” e che per lavorare bene bisogna combattere, non agevolare, “una pressione fiscale che non può essere al 43 e al 44 per cento come oggi, e costantemente in crescita, con un Pil che non cresce”. Un discorso molto applaudito e molto apprezzato dal pubblico in sala che non ha avuto solo l’effetto di evidenziare la distanza tra l’editore di Rcs e il governo ma che a molti ha fatto accendere una lampadina: per Urbano Cairo non è più sufficiente forse testare periodicamente il suo consenso da imprenditore, ma comincia a essere importante far sapere che per difendere le sue idee è disposto a scendere in campo. (Abbiamo detto scendere in campo?).