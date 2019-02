Perché senza cooperazione l’Italia non sarà sovrana ma suddita

Roma. “In un mondo globalizzato, i paesi per essere sovrani devono cooperare”. Il discorso di Mario Draghi in occasione della laurea ad honorem in Giurisprudenza all’Università di Bologna suggerisce che il percorso di isolazionismo dell’Italia col governo gialloverde, promotore di un fanatico euro-irredentismo, è il più dannoso possibile per “la pace, la sicurezza e il pubblico bene del popolo”. Perché è questa la definizione della “sovranità” data da John Locke nel 1690 e che il presidente della Banca centrale europea...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.