Un popolo che abbocca a tutto

Ora non chiamatelo di nuovo risparmio tradito. La truffa dei diamanti ha a che fare con molte cose – e certo con gli intrighi tra le due società leader in Italia International diamond business (Idb) e Diamond private investment (Dpi) e le banche che proponevano alla clientela “l’affare sicuro ed esentasse” – ma principalmente con gli ingredienti che compaiono in questa e altre vicende simili: l’ignoranza e l’avidità, quest’ultima intesa come presunzione di guadagno al di là e contro le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.