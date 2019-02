L’economia è in recessione, le tensioni politiche all’interno della maggioranza stanno salendo, si preannuncia un aspro scontro con l’Europa sulla prossima legge di bilancio, lo spread BTP-Bund rimane pericolosamente vicino a 300 punti base. Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Nessuno lo sa, meno che mai i politici che ci hanno portato in questa situazione. Tuttavia, è possibile stabilire alcuni punti fermi. Primo, la recessione continuerà anche nel trimestre in corso. Saremo fortunati se la crescita media nel 2019 sarà...

