Crisi industriali a Cinque stelle

Al Movimento 5 stelle se la ridono sotto i baffi perché raccontano di avere “eliminato” dal ministero dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio il dirigente Giampietro Castano che nell’ultimo decennio è stato il responsabile della unità di gestione delle vertenze di imprese in crisi. “Ho accolto con grande soddisfazione la mancata conferma al vertice dell’Unità di crisi di Castano – dice il senatore pentastellato Stefano Lucidi in una nota – un passo importante e necessario per uscire dalla gestione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.