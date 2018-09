L'accordo su Ilva a un passo dalla firma. Azzerati gli esuberi

Dopo una notte di trattative i sindacati fanno sapere che è stato raggiunto un accordo con ArcelorMittal sul piano occupazionale di Ilva. Saranno 10.700 le persone direttamente assunte dal colosso europeo dell'acciaio, ma non sono ancora note le tempistiche. Di tutti gli altri 3.100 operai si farà carico l'azienda, finanziando gli incentivi all'esodo con 250 milioni di euro e proponendo loro un'offerta di lavoro i cui termini sono ancora oggetto di confronto. Rispetto alla proposta iniziale di Mittal, avanzata ieri sera, i sindacati hanno chiesto all'azienda maggiori garanzie ottenendo l'inclusione nel piano di 500 lavoratori in più. In queste ore le parti stanno analizzando i testi, mentre un aggiornamento ufficiale del tavolo con i segretari generali dei sindacati è previsto nel primo pomeriggio, quando ci si aspetta la firma e l'annuncio ufficiale. Il raggiungimento dell'accordo disinnescherà di fatto la possibilità che Luigi Di Maio proceda verso l'annullamento della gara, secondo quanto dichiarato dallo stesso ministro in mattinata.

Ora, dice Francesca Re David della Fiom, il testo dovrà essere sottoposto a un referendum in fabbrica per essere ritenuto valido. Anche la Uil ha espresso soddisfazione sui risultati della trattativa, soprattutto, fa notare, perché si è raggiunto l'obiettivo di non avere esuberi.

Domani dovrebbe invece essere pubblicato il parere dell'Avvocatura dello stato, che secondo quanto riferito dal ministro Luigi Di Maio accerterebbe l'illegittimità della procedura di gara che ha assegnato l'acciaieria a ArcelorMittal. Su questo fronte il ministero dell'Ambiente ha ancora in pancia il documento richiesto dal ministro Di Maio che dovrebbe fornire un parere sul piano ambientale. Nonostante queste verifiche ancora in corso, l'accordo con i sindacati è garanzia che la gara non verrà annullata, come ha confermato anche il ministro del Mise. Il termine per farlo scadrebbe comunque domani, mentre il 15 termina il mandato degli amministratori straordinari e a fine mese i soldi in cassa all’Ilva.

Rispetto all'accordo precedentemente raggiunto da Carlo Calenda, saranno assunti 700 lavoratori in più e non ci sarà l'intervento dell'agenzia pubblica per gli investimenti, Invitalia, per assorbire gli esuberi. L'ex ministro commenta così gli sviluppi delle ultime ore: "Una grande giornata per Ilva, per l'industria italiana e per Taranto. Finalmente possono partire gli investimenti ambientali e industriali. Complimenti per l'accordo ad aziende e sindacati e complimenti, non formali, al ministro Di Maio che ha saputo cambiare idea e finalmente imboccare la strada giusta".